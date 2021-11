Nicaragua : quand la gauche du Nord fait la fine bouche

Ortega et les sandinistes au Nicaragua, sous la pression de l'ingérence impériale, font l'objet d'une attaque intempestive de forces de la gauche du Nord qui habituellement se signalaient plutôt par leurs prises de postion anti-impérialistes, et même de la réprobation des gouvernements mexicain et argentin qui sans être révolutionnaires s'opposent d’habitude à la mainmise étatsunienne sur le continent latino-américain.

Ce que cette internationale des bonnes âmes lui reproche, c'est d'avoir anticipé sur une situation de déstabilisation de l'extérieur comme celle qui a affecté durablement, et qui affecte encore le Venezuela. En faisant emprisonner légalement pour trahison (les mots ont un sens) des opposants qui demandent explicitement l'intervention étrangère et des sanctions contre leur propre pays et en empêchant l'opposition légale d'être financée de l'extérieur sous peine de devenir inéligible, il étouffe dans l'œuf les manœuvres de subversion de grande ampleur qui ont fait tant de mal aux pays frères. car même s'il pouvait gagner "à la loyale" contre ces agents de l'étranger, il pouvait aussi selon toute probabilité faire l'objet d'un coup d'État "de couleur" soutenu par OEA comme celui qui a visé Morales en Bolivie en 2019.

Dans l'intérêt de son pays, il a bien fait, et la gauche morale devrait le défendre plutôt que de céder à la pression idéologique des médias mondiaux.

Quand l'impérialisme est sûr de sa défaite électorale, il tente de délégitimer l'élection, pour cataloguer en dictature le pays visé et justifier des sanctions. Ce procédé récurrent et cousu de fil blanc ne devrait tromper personne. Apparemment, des notables d'ONG globales bien intentionnées, comme par exemple Oxfam, ont été offensés par le président nicaraguayen, et cabalent contre lui.

ndgq, 7 novembre 2021