Anticomplotistes? antimarxistes plutôt !

Il y a quelques années, un critique de l'islamisme radical dont j'ai oublié le nom avait écrit que les femmes était enfermées dans la tradition islamique dans une "prison scripturaire". Je ne sais pas si c'est le cas et s'il y a un sens à le dire, mais le concept est approprié pour décrire la manière dont on a enfermé les communistes dans un récit contrôlé par leurs adversaires sur l'histoire de leur mouvement, et sanctuarisé par les lois "contre le totalitarisme" promulguées en Europe de l'Est et qui menacent de s'étendre à toute l'UE. Il semble que maintenant les obsédés de la conspiration étendent ce procédé au marxisme en tant que tel.

La philosophie des anticomplotistes à en croire l'intervenant présenté en introduction de la video de François Boulo se résume à la grande idée que les puissances politiques et économiques ne sont pas malveillantes, et donc qu'il est malveillant de les accuser de l'être. Le mal n'existerait donc que dans la tête de ceux qui dénoncent le mal !

NDGQ 29/11/2021