Annie Lacroix-Riz à Paris le 4 novembre, sur son livre "Scissions syndicales, réformisme et impérialismes domianants, 1939-1949"

25 rue d'Alsace 75010 Paris Métro Gare de l'Est et Gare du Nord Jeudi 4 novembre 2021 à partir de 18h Venez échanger avec Annie Lacroix-Riz autour de son livre : "Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949" "Avant-coureur d'une tutelle globale, le contrôle du syndicalisme dans chaque pays et au niveau international constituait la condition sine qua non d'une exploitation maximale des salariés européens" C'était hier. Est-ce toujours aujourd'hui ? Ou le jour se lève de nouveau avec les ubérisés des plateformes d'Europe et d'Amérique qui se sont donnés rendez-vous à Bruxelles pour instaurer un rapport de force international et faire appliquer leurs droits ? Chez Delga - 20 euros L'échange sera suivi d'un apéritif convivial Merci de confirmer votre présence au 01 42 05 66 38 www.labalustrade.com