Onze septembre 1973 à Santiago

Allende : Trente ans déjà + Le voyou de Nixon + L'espérance de la résurrection - coco Magnanville

Provided to YouTube by Believe SASTrente ans déjà · Pierre Arditi¡Venceremos! - Hommage à Salvador Allende℗ EPMReleased on: 2013-09-10Music Publisher: D.RAut... Provided to YouTube by Believ...

http://cocomagnanville.over-blog.com/2021/09/allende-trente-ans-deja-le-voyou-de-nixon-l-esperance-de-la-resurrection.html