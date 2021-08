Sanctions ad hominem contre des fonctionnaires cubains

Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires cubains - Analyse communiste internationale Édité par Reynaldo Henquen 2021-08-14 10:14:35 La Havane, 14 août (RHC) Le gouvernement des États-Unis a annoncé ce vendredi de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires cubains et une uni... http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/08/les-etats-unis-annoncent-de-nouvelles-sanctions-contre-des-fonctionnaires-cubains.html

Pourquoi confisquer les avoirs aux États-Unis de personnes qui n'en possèdent pas? Et bien, pour faire croire qu'ils en possèdent, ballot ! et plus largement pour réaffirmer la prétention des États-Unis à légiférer et à instruire des procédures partout dans le monde, au mépris le plus total de la souveraineté des autes pays.