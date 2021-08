Débandade à Kaboul, par Bruno Guigue

Envoyé par l'auteur, le 18 août 2021

DÉBANDADE A KABOUL

Plutôt dérisoires, ces commentaires journalistiques qui reprochent à Joe Biden de se comporter comme Donald Trump, qui accusent Washington de renoncer à son hégémonie planétaire, et se livrent à une narration suggérant que les USA n'en ont pas fait assez, un peu comme ces bellicistes qui, durant la guerre du Vietnam, ne comprenant rien à rien, réclamaient davantage de troupes au sol et davantage de bombes sur le Nord-Vietnam. Comme si un surcroît d'impérialisme pouvait sauver l'impérialisme, et comme si vingt ans d'occupation militaire en Afghanistan, des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliards partis en fumée n'étaient qu'un acompte, et qu'il fallait verser le solde !

Tout aussi dérisoire, pour la même raison, est la thèse de "l'erreur stratégique" commise par Washington, soutenue par certains experts occidentaux qui trouvent que cette invasion était une bonne idée, au motif qu'il fallait punir les méchants talibans complices d'Al-Qaida, mais que, malheureusement, elle a été mal exécutée. Si c'était vraiment le cas, pourquoi les USA, constatant leur erreur, n'ont-ils pas plié bagages comme ils l'ont fait en Somalie en 1992 ? Constamment ressassée après chaque échec, cette thèse de "l'incompétence" ou de "l'amateurisme" de Washington évacue la question des véritables motivations de l'intervention étrangère : argumentation qui sert d'écran de fumée, elle fait comme si la légitimité de cette intervention allait de soi, et comme si le problème, en définitive, était un problème de forme, et non un problème de fond.

On s'autorise ainsi à passer sous silence les véritables ressorts de ce conflit majeur. On oublie que ce vaste pays montagneux est un pays-charnière qui fait la jonction entre les mondes iranien, turc et indien, et qu'en plaçant son territoire sous contrôle direct ou indirect, Washington entendait obtenir de cette opération, à la suite du reflux soviétique, de copieux dividendes stratégiques. On oublie alors que la principale motivation de l'invasion étrangère perpétrée en 2001, masquée derrière le noble motif de la soi-disant lutte contre le terrorisme, était de prendre pied à proximité de la Russie et de la Chine. Elle se contentait de prolonger, à cet égard, l'implantation de la CIA auprès des factions islamistes, inaugurée avant même l'intervention soviétique de 1979 au profit d’un État afghan légitime et dirigé par des forces laïques.

En jetant une tête de pont en Afghanistan, Washington se donnait ainsi les moyens, à terme, d'endiguer l'influence de Moscou et de Pékin, voire de déstabiliser sur leur flanc sud ces puissances continentales, rivales systémiques de la thalassocratie étasunienne. Quitte à transformer ce pays en pouponnière à extrémistes dont la manipulation, sous le règne de Zbigniew Brzezinski, a été élevée au rang d'axiome de la politique des États-Unis dans le Grand Moyen-Orient. Quitte à prendre le risque, aussi, de subir le syndrome de Frankenstein, la créature terroriste finissant par se retourner contre son créateur et adoptant son propre agenda, en attendant l'ultime renversement d'alliance qui transformera à nouveau l'ennemi supposé en allié objectif, voire en allié tout court, au prix d'une amnésie volontaire des contentieux passés.

En résumé, il est évident que les États-Unis n'ont pas abandonné l'Afghanistan le 16 août 2021 parce qu'ils se sont rendu compte, vingt ans plus tard, qu'ils avaient "commis une erreur stratégique" (Hubert Védrine). S'ils ont plié casaque, ce n'est pas non plus parce qu'ils ont "accompli leur mission" (Joe Biden), sauf si l'on admet, bien entendu, que la mission était de perpétuer le chaos, ce qui est parfaitement exact. Quand Joe Biden dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à "construire une nation" en Afghanistan, il faut le prendre au mot : cette longue occupation était en réalité une entreprise de démolition. Évidemment, ce n'est pas ce que Joe Biden a voulu dire : il veut nous faire croire que cette débandade finale est justifiée par la victoire sur Al-Qaida, alors que les métastases de cette organisation parrainée par la CIA au début des années 80 n'ont cessé de se répandre depuis 20 ans !