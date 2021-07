Une critique de la théorie géopolitique du "Hearland" de Mackinder, par le géographe Yves Lacoste

Cet article est une analyse critique et précise du célèbre article de Mackinder « The geographical pivot of History ».

Alors qu’il n’a jamais employé le terme géopolitique, Mackinder est pourtant toujours considéré comme le fondateur de la géopolitique. C’est pourquoi une lecture critique de son article s’impose. Sa notoriété repose sur l’emploi du terme heartland considéré, de nos jours, comme le concept central de sa théorie, qui évoque une région qui est le cœur même du territoire d’une nation, mais il prend aussi, plus loin dans le texte, la signification de « région centrale » connotée alors à l’idée d’Eurasie, espace beaucoup plus vaste que celui de région centrale. Le second terme, considéré comme l’autre concept majeur de la théorie de Mackinder, est celui de pivot.

Mais ce terme, appliqué aux immenses plaines d’Eurasie, fait problème, celles-ci ne pouvant logiquement être considérées comme un pivot. Pour expliquer la puissance de l’Empire russe, Mackinder accorde donc la plus grande importance à une donnée de la géologie et de la géographie physique – l’étendue de la plaque eurasiatique. Il tend à minimiser le rôle des structures politiques et militaires qui ont rendu possibles la conquête et le contrôle depuis trois siècles de cet immense territoire, en tentant de l’étendre encore.

La thèse de Mackinder est donc étroitement déterministe et somme toute assez rudimentaire.