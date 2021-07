Répression en Pologne, arrestation de Michel Nowicki

mer. 7 juil. à 12:46

message de Bruno Drweski Chers Amis et Camarades,

Certains d'entre vous connaissent Michal Nowicki, un ouvrier habitant la région parisienne qui anime en France le site polonais basé en France "Odrodzenie komunizmu" ("Renaissance du communisme"), dans sa version polonophone et anglophone, et dont l'objectif est de promouvoir le communisme, en particulier en Pologne, et le Parti ouvrier polonais.

Etant en vacance dans son pays, il vient d'être arrêté par les services de sécurité de l'Etat polonais ABW (souvent tourné en dérision sous l'appellation "ABWehr") lors de son jogging matinal. Son épouse qui l'attendait à son retour n'a pas été prévenue, en revanche des monsieurs à la triste mine se sont rendus chez sa mère, par ailleurs députée de gauche libérale, pour la prévenir que son fils se trouvait à la fameuse en Pologne prison de la rue Rakowiecka où il doit être interrogé. Je vous tiendrai informé de la suite mais c'est la poursuite des répressions répétitives organisées depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement polonais et qui vise les personnes accusées de sympathies pro-russes, pro-chinoises, pro-iraniennes ou pro-communistes alors que les activités violentes des groupes d'extrême droite bénéficient de la tolérance des autorités malgré leur caractère illégal. En ce moment en Pologne, il y a un autre militant de gauche anti-impérialiste arrêté depuis plusieurs semaines, Janusz Niedźwiecki, sous l'accusation de propagation d'idées pro-russes. Un autre militant et ancien député, Mateusz Piskorski, est toujours sous le coup d'une enquête qui l'empêche dans les faits de retrouver du travail et de voyager à l'étranger, après avoir passé près de trois en en prison de façon tout à fait illégale selon le bureau des Nations Unies pour les arrestations abusives. De son côté, le Parti communiste de Pologne est toujours l'objet d'un procès en délégalisation qui dure depuis plusieurs années et l'empêche de mener une activité normale.

Pour ce qui est de Michal Nowicki, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation mais quoiqu'il arrive il faut être prêt à diffuser l'information pour que les autorirés de Varsovie sachent qu'elles sont sous observation.

Fraternellement

Bruno Drweski