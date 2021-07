Le président de Biélorussie envoie ses félicitations à la France pour le 14 juillet

George Gastaud nous a envoyé ce texte et le lien

c'est un grand honneur que M. le président de la République du Belarus a fait au site national du PRCF, www.initiative-communiste.fr , en lui demandant de relayer son message de paix et d'amitié à l'égard du peuple français à l'occasion du 14 juillet.

Etant donné que l'OTAN et l'UE, son "partenaire stratégique", surarment à un rythme effrayant et que la doctrine militaire française se recentre très officiellement sur la préparation d'un "conflit de grande intensité" (dixit le nouveau chef d'état-major nommé par Macron, le général Burckhardt) piloté par Washington et visant évidemment la Russie et/ou la Chine, les citoyens épris de paix doivent redoubler de vigilance. Car un tel "conflit de haute intensité", loin de promouvoir les "droits de l'homme" où que ce soit, pourrait signifier la fin de la France, de l'Europe, voire de l'humanité. Merci donc à chaque personne attachée à la paix recevant ce message, sachant qu'il sera certainement censuré par tous nos "libres" médias vendus au grand capital et autres marchands de missiles, de le diffuser largement autour de vous. https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/14-juillet-2021-message-de-felicitations-au-peuple-francais-par-m-le-president-de-la-republique-bielorusse/

N'oublions pas non plus les paroles prononcées par le Général de Gaulle en 1944, lors de sa visite d'Etat à Moscou: "Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération". Dans le vocabulaire gaullien, "Russie soviétique" désignait l'URSS. Or, la République socialiste soviétique qui a payé le prix le plus élevé dans la résistance acharnée des peuples soviétiques à l'invasion hitlérienne (plus de la moitié des morts de cette guerre furent soviétiques), c'est ce qu'on appelait alors la Biélorussie. SOUVENONS-NOUS !

Léon Landini, président du PRCF, ancien officier des Francs-Tireurs et Partisans de la Main-d'OEuvre Immigrée (FTP-MOI), Grand Mutilé de guerre, Médaille de la Résistance, Officier de la Légion d'honneur, décoré par l'URSS pour faits de Résistance à l'occasion du 40ème anniversaire de la victoire des peuples sur le fascisme

Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF, fils de Raymond Gastaud, Résistant FFI décoré par la France, les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire de Pologne.