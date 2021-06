Un nouveau prisonnier politique en Pologne: Janusz Gabriel Niedzwiecki, militant politique et militant pour la paix a été kidnappé par la police et emprisonné!

Nous venons d’apprendre hier que notre ami Janusz Gabriel Niedzwiecki a été arrêté le 31 mai dernier, maintenu au secret et accusé d’espionnage pro-russe.

La police politique polonaise l’a enlevé dans la rue en plein centre de sa ville Olsztyn sous la menace d’une arme, lui ainsi que sa compagne. Il a été frappé et emmené à Varsovie à dans un centre de détention provisoire à Sluzewiec ou il se trouve toujours.

Les policiers l’ont frappé et menacé sa compagne avec leur arme. Le procureur a en plus menacé sa compagne « qu’elle ne le reverra plus jamais ».

Arrêté depuis 12 jours Janusz n’a pas pu voir ses proches et n’a pas eu accès à un avocat. Il a été cependant interrogé de longues heures notamment sur ses relations avec les députés du parlement Européen.

La police politique veut monter contre lui un dossier « d’espionnage pro russe » en le forçant à témoigner sur ses relations avc Mateusz Piskorski, le plus long prisonnier politique de la Pologne actuelle – Mateusz Piskorski, leader du parti souverainiste Zmiana a été détenu 3 ans en détention arbitraire de mai 2016 à mai 2019 et libéré sous caution après une mobilisation internationale et une décision du Haut Comité de l’ONU pour les Droits de l’Homme.

Alors qu’il n’avait accès à aucune défense, un tribunal spécial a décidé d’emprisonner Janusz pendant 3 mois de détention provisoire alors qu’aucun acte d’accusation n’est établi contre lui. La police a perquisitionné sa maison et saisi l’argent appartenant à l’entreprise de ses parents.

Janus Gabriel Niedzwiecki est un militant pour la paix en Europe de l’Est, président de l’association Conseil Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme. Il est un invité fréquent du Forum Russie Europe au Parlement Européen crée par l’eurodéputé lettone Tatiana Zdanoka et oeuvrant au rapprochement UE-Russie, pour la Paix et contre les sanctions.

Il a milité depuis 2014 pour les droits de l’Homme en Ukraine: pour une enquête internationale sur les crimes commis par les nazis ukrainiens sur la population du Donbass et sur les habitants d’Odessa lors du massacre du 2 mai 2014.

Le dernier travail de Janusz portait sur l’antisémitisme de l’extrême droite bandériste au pouvoir à Kiev.

Mais surtout, Janusz s’oppose comme nous, militants souverainistes de droite comme de gauche, à la main-mise sur notre pays par les entités illégales de l’armée américaines et à l’imposition des bases de l’OTAN sur notre sol ainsi qu’à la politique de servilité du gouvernement polonais vis à vis des agences américaines!

C’est pour cela qu’il a été kidnappé et emprisonné sans jugement ni avocat.

Actuellement les Droits de l’Homme sont massivement violés dans une Europe en perdition. La Pologne est le pays qui applique le plus servilement les ordres des entités criminelles de l’OTAN et des armées américaines, mais les pays occidentaux pratiquent aussi l’emprisonnement arbitraire et la torture: pour preuve, la détention illégale de Julian Assange pendant des années par les institutions du Royaume Uni!

Protestons! Diffusons cette information! Sinon ils viendront nous chercher nous aussi.

Janusz Niedzwiecki est en danger en prison en Pologne, il peut être torturé, assassiné. Ne laissons pas la détention au secret illégale devenir une norme en Europe!!!