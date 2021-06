« OSEZ LA PAIX » DE PIERRE-OLIVIER POYARD

Un livre au service des actions pour la paix

Pierre-Olivier POYARD, 38 ans, militant du Mouvement de la Paix (Comité des Vosges) et membre du Conseil National, ainsi que de l’ARAC des Vosges, a écrit pendant le premier confinement un livre de synthèse intitulé « Osez la Paix » et sous-titré « Agir contre les guerres aux Peuples et à la Nature, cultiver un monde de Paix ». Sortie annoncé le 7 juillet 2021 au « Temps des cerises » : jusqu’à cette date, une souscription est en cours.

Bonjour Pierre-Olivier, d’où vient ce projet de livre ?

J’ai travaillé, lors du 1er confinement en 2020, sur une synthèse de dizaines d’ouvrages qui traitent de Paix... et de guerres. Je voulais aider au développement du mouvement pacifiste à travers la France, concevoir un outil, à destination des militants, qui puisse les convaincre de s’engager pour la Paix. J’ai beaucoup appris en militant avec les pacifistes. J’ai rencontré des personnes extraordinaires. Je pense à Roland Weyl qui vient de nous quitter… Ce livre est ma petite contribution personnelle à ce mouvement important.

Peux-tu nous évoquer ce que tu développes dans ce livre ?

Je présente, tout d’abord, l’actualité du combat pour la Paix, les liens multiples entre le militaire et la crise écologique, cette France qui est « en guerre », comme l’a dit Monsieur Macron, à plusieurs titres, et l’empire états-unien, qui a dominé la deuxième partie du XXe siècle par une violence inouïe, au nom du capitalisme, mais qui prépare encore de nouvelles guerres contre la Chine, « le péril rouge… et jaune ». Ensuite, j’évoque les acquis et quelques outils dont disposent les pacifistes pour leurs combats : la Charte des Nations-Unies, une véritable Révolution pacifiste, les organisations internationales qu’elle a créée, qui peuvent se montrer utiles, le droit international et la « la culture de la Paix ». Pour finir, je développe un projet de société pacifiste, internationaliste et humaniste qui doit affronter la propagande et les autres obstacles élaborés par les milliardaires qui profitent des guerres… à l’aide des organisations comme le Mouvement de la Paix, qui porte 70 ans de luttes et pour laquelle je propose des pistes de renouvellement militant, ou de l’ARAC.

Comment comptes-tu diffuser ce livre ?

C’est vrai que la question de la diffusion est centrale pour un livre. Je ne suis pas un écrivain, je suis un militant. Pour moi, tout ce travail n’aura servi à rien s’il n’est pas au service de la cause de la Paix. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas retirer de profit financier de la vente de l’ouvrage : tout bénéfice sera reversé au Mouvement de la Paix, comité des Vosges. De plus, je compte me mobiliser pour rencontrer, tout à travers la France, toutes les personnes intéressées, lors de débats, de conférences, d’animations diverses… Je souhaite aller au contact pour convaincre qu’il faut s’engager dans les organisations pacifistes. De toute façon, je n’ai pas le choix : pour que le livre soit diffusé, nous ne pouvons compter que sur la diffusion militante… certainement pas sur la presse des marchands de canons !

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

Pour l’instant et jusqu’au 7 juillet, nous avons lancé une souscription sur « helloasso.com » et par courrier postal afin de récolter la somme de 3000 euros afin de pouvoir lancer la diffusion du livre. Les souscripteurs pourront bénéficier d’une réduction de 2€ sur chaque ouvrage acheté (13€ au lieu de 15€). Nous en sommes actuellement à 700€. Après cette date (que nous avons choisie de manière symbolique, puisque c’est l’anniversaire du Traité pour l’Interdiction des Armes Nucléaires), nous débuterons un « Tour de France » : je me rendrai partout où des collectifs militants m’auront sollicité, ce qui me permettra de livrer les ouvrages commandés. N’hésitez pas à m’inviter : je suis disponible, volontaire et motivé pour venir discuter de la Paix avec vous !

Pour tous contacts : vosgespourlapaix@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/comite%20des%20vosges%20du%20mouvement%20de%20la%20paix/collectes/souscription-pour-le-livre-osez-la-paix

En savoir plus : « Osez la Paix », de Pierre-Olivier POYARD, à paraître au « Temps des Cerises »