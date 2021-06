Macron fait du plat au fasciste Erdogan. Un communiqué du PCF et une note critique.

Remarque de Bruno Drweski :

En première ligne contre Daech, c'était et c'est toujours l'armée syrienne et non pas le PKK !!! ...armée syrienne bombardée par l'US Army quand elle s'avançait trop. Le PKK, avec son aile FDS en Syrie, était soutenu et l'est toujours par les USA contre l'armée syrienne. Ils ont soutenu le FDS car l'armée syrienne risquait de libérer tout le pays, alors les USA ont envoyé le PKK-FDS pour empêcher la Syrie de récupérer son pétrole et gêner la liaison Iran-Syrie-Méditerrannée. Le FDS/PKK collabore aujourd'hui avec les occupants américano-français présents illégalement sur le territoire syrien et dont ce communiqué ne pipe mot.

Il y a quelques semaines, l'aviation syrienne a bombardé le poste du MI6 britannique dans la zone de la Syrie occupée par les terroristes d'al qaida liés à la Turquie ...mais de cela on ne saura rien dans ce communiqué. Il est écrit de telle façon qu'on ne comprend rien sur ce qui se passe en Syrie ...et donc du coup aussi en Turquie :

https://www.pcf.fr/macron_veut_des_relations_apaisees_avec_le_criminel_erdogan

le P"C"F peut critiquer le "fasciste" Erdogan mais pas jusqu'au point de dénoncer directement ses protecteurs US, français, britanniques et israéliens. On peut critiquer la marionnette mais pas le marionnetiste. Tout au plus on peut dénoncer les "faiblesses" du marionnetiste envers la marionnette, donc pas sa stratégie, sa manipulation. Ce communiqué ne pipera pas non plus mot sur la base US de At Tanf où se réfugient les commandos de Daech. Autrement dit on parle de la Turquie pour ne pas parler de l'action turque en Syrie car elle permettrait de voir l'action de l'OTAN en Syrie ...par Erdogan interposé entre autre.

Cette déclaration est lamentable et le dpt. international du PCF est sans doute le secteur le plus à droite du parti qui est déjà passablement à droite.