Le Viet Nam "ne fait pas semblant" d'être socialiste

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a signé un article important sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam. dimanche, mai 16,...

Remarque sur le caractère "socialiste" du Viet Nam envoyée par Bruno Drweski :

On peut certes être sceptique sur les choix faits par le Viet-nam ou d'autres pays se réclamant du socialisme même si l'on n'a pas le droit, au regard des maigres résultats obtenus par les autres révolutionnaires dans le monde, de se poser en censeur et en donneurs de leçon. En revanche, on doit poser la question, pour le Vietnam comme pour la Chine ou le Laos, pourquoi les dirigeants de ces pays se réfèrent ils toujours au socialisme comme objectif et n'ont pas proclamé le passage au capitalisme comme les dirigeants des partis communistes d'Europe orientale en 1989/91 ? Il y a bien une raison qui ne peut se résumer au "ils font semblant" car même s'ils ne font que semblant, pourquoi alors le font ils ? En Europe orientale, les chefs "communistes" n'ont pas eu besoin de faire semblant, ils ont simplement privatisé les acquis du socialisme pour devenir des capitalistes ...et objectivement, pour eux et leurs familles, ils y ont gagné. Alors pourquoi est-ce différent en Asie ?