COVID-19 : L'AUTRE MUTATION..

L'actualité de la crise sanitaire est dominée par l’apparition de nouveaux variants du Covid-19 impliquant des mutations qui risquent de compromettre l'efficacité des vaccins. Mais une autre mutation, non moins importante, semble en gestation dans le cadre de cette crise. En effet, d'importants indices semblent annoncer de sérieux changements dans la composition – et la direction – du système capitaliste mondial.

D'un côté, des faillites, menaces de faillites et/ou pertes gigantesques et en cascade de grosses entreprises, souvent centenaires et ce, dans des secteurs très variés. La Société Générale, Commerzbank, Deutsche Bank, Crédit Suisse, Santander, pour le secteur financier ; Exxon, British Petroleum, Chevron, Shell, Total, pour l'énergie ; Lufthansa, Airbus, British Airways, Boeing, SNCB, pour le transport ; Thyssen Krupp, Renault, Fiat-Chrysler, Siemens, Danone, Adidas…, pour l'industrie.

De l'autre côté, une poignée d'entreprises phares du nouveau capitalisme de plateforme, les GAFAM (Microsoft, Google, Amazon et autres Tesla, SpaceX..) engrangent des bénéfices gigantesques. Mêmes performances dans l'industrie de l'armement (General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman, Dassault, Lockheed Martin...) et les grands de "Big Pharma" (Pfizer, GlaxoSmithKline, Moderna, Johnson & Johnson et BioNTech). Et ce, dans un processus de clair rapprochement entre ces "gagnants". Serions-nous devant la formation d'un nouveau Complexe Militaro-Pharmaco-Numérique voué à gérer la mondialisation du XXIe siècle ?

Pour ce qui est du secteur pharmaceutique, les ententes avec les plateformes du web font florès, avec Google en tête. Ce dernier a conclu des contrats avec GlaxoSmithKline, Sanofi et Novartis pour le traitement de diverses maladies, en cherchant à associer la technologie numérique et la recherche médicale. De son côté, le groupe Dassault, par ailleurs fabricant de l'avion de chasse Rafale, est devenu, via sa marque Biovia, le numéro 1 mondial dans la recherche sur les comportements biologiques et la thérapeutique intégrée.

Vers l'ubérisation des Etats ?

Mais là où les rapprochements sont les plus édifiants, c'est dans le secteur de la défense. Ils étaient déjà perceptibles lorsqu'en 2013, Amazon, moyennant un contrat de plus de 600 millions d’USD, devenait le principal fournisseur de services de cloud computing (systèmes informatiques d'archivage et de gestion de données en externe) pour la CIA et 16 autres agences de la "communauté du renseignement". Puis, en octobre 2019, le Pentagone a attribué à Microsoft un contrat de 10 milliards de dollars pour 10 ans visant la création d'un cloud global, incluant la totalité des branches des forces armées, pour gérer la documentation sur la recherche de nouvelles technologies associées à l'essor de l'intelligence artificielle. De son côté, la CIA voyant plus large et plus loin, concluait en novembre 2020 un contrat « pour quelques dizaines de milliards de dollars » (le montant exact n'a pas été communiqué) pour les mêmes services, mais cette fois avec l'ensemble des géants du web qui ont été mis en concurrence.

Le récent recrutement du général Keith Alexander comme membre du Conseil d'administration d'Amazon donne une idée du degré de proximité de ces partenariats. Chef des services de sécurité de l'armée lors des attentats du 11 septembre, et suite à sa « remarquable » performance, il fut recruté par la NSA pour optimiser les systèmes d'écoute des communications, en concertation, déjà, avec les GAFAM. C'est lui qu'Edward Snowden avait dénoncé comme étant le mentor du gigantesque système d'espionnage de la NSA. Aujourd'hui, conscient des énormes potentialités de l'intelligence artificielle dont les GAFAM sont devenus les maîtres incontestés, Keith Alexander a la tâche de faire d'elle un instrument géopolitique de premier ordre dont Joe Biden n'aura qu'à tenir compte. Vu le pedigree de ce dernier et la composition de son équipe, gageons qu'Alexander sera bien servi.

La candidate aux élections présidentielles Elizabeth Warren avait inscrit le démantèlement des GAFAM comme un des points majeurs dans son programme. Chris Hughes, fondateur avec Mark Zuckerberg de Facebook partageait cette demande, déçu de voir ce que FB était devenu. Bien entendu, le Pentagone ne le permettra jamais. Pour le savoir (et en prendre note), écoutons Larry Page, un des fondateurs de Google, expliquer au Financial Times que les GAFAM "ont vocation à remplacer les dirigeants politiques puisqu'elles comprennent mieux les enjeux du futur que les politiciens."