Chose vue à la manifestation du Premier Mai à Paris : CRS = Black Bloc

Envoyé par José M

PARIS 1ER MAI 2021 : CE QUE J'AI VU DE LA CONNIVENCE AVEC LES CRS ! SOLIDARITÉ TOTALE AVEC MES AMIS ET CAMARADES DE l'UD 94 !



Il est 13h15 ce samedi 1er mai 2021. Arrivé à République par le métro, j’emprunte le boulevard Voltaire pour rejoindre le carré de tête, là où Cuba Si France a donné rendez-vous aux organisations de solidarité avec Cuba et l’Amérique Latine Progressiste, pour protester contre le blocus et l’impérialisme étasunien.



À une trentaine de mètres du carré de tête, une dizaine de CRS déjà harnachés en robocop campent sur le trottoir. Ils semblent détendus. Je les observe quelques instants…



Et voilà qu’apparaissent dans le groupe, deux hommes jeunes, minces, entièrement revêtus de noir, sans brassard de police, le masque au-dessous du menton, l’un châtain, l’autre roux. Ils déposent leur sac à dos à terre. C’est alors que je vois deux CRS remplir leurs sacs de bouteilles de liquide rose et de matériel suspect. Ils jettent des coups d’œil furtifs autour d’eux, mais ne me voient pas les observer. Puis ils endossent leurs sacs, se "checkent" et se dirigent calmement vers le carré de tête, trente mètres plus loin. Je décide de les suivre. Arrivés à la hauteur du carré des dirigeants, ils s’arrêtent et attendent en se concertant tout près du cordon de sécurité installé par le SO de la CGT, mais à l’extérieur.



Dès que j’arrive à leur niveau, je me colle devant eux et les dévisage, enfin ce que je distingue de leur tête masquée. Ils me regardent à leur tour sans rien dire mais un peu gênés. Je décide de les entreprendre :



« Vous n’êtes pas des manifestants, vous ? »…



Interloqués, l’un d’eux me répond : « Comment vous savez ça, vous ? »…



« Oh c’est simple, je vous ai vus avec vos potes CRS remplir vos sacs de matos… » Ils se regardent un peu embarrassés. « J’ai même pris une photo ! … »



C’est alors qu’ils s'énervent et exigent que je leur montrer la photo. Il n’en est pas question... Vite fait je me carapate et me faufile parmi les camarades du SO de la CGT. N’osant pas franchir le cordon de sécurité, ils abandonnent la poursuite et leur exigence. Après, je ne les ai plus revus.



Mais de quelle nature est donc cette connivence entre les CRS, la police et ces jeunes « anonymes » qui ressemblent à s’y méprendre à des Blacks Blocks ?



Ce que j’ai vu, je l’ai bien vu !



Mon 1er mai 2021 : STOP AU BLOCUS CONTRE CUBA AVEC CUBA SI FRANCE !



Manifestation de grande ampleur de la République à Nation. Beaucoup de monde pour exprimer notre solidarité avec Cuba, les pays et mouvements progressistes d'Amérique Latine : Organisations syndicales, partis politiques, Cubains de France, associations latino-américaines, et tous les amis de Cuba....