"Rescapée du "Goulag chinois"". Vraiment?

Gulbahar Haitiwaji a fait, pendant des mois, la une des médias francophones (pour ne parler que de ceux-ci). Elle a été le témoin-clé de la "terrible répression" qui frapperait le Xinjiang chinois et ses musulmans, à force de "camps de concentration", de travail forcé à grande échelle, de viols et abus sexuels systématiques, de stérilisations forcées, de prélèvements d'organes halal, etc., le tout constituant un véritable "génocide" qu'il faudrait absolument punir en boycottant les entreprises chinoises et leurs produits, en sanctionnant des responsables politiques chinois, en provoquant la Chine sur des dossiers sensibles (contacts renforcés avec Taïwan), en envoyant des porte-avions en Mer de Chine, etc.