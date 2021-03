Nike en Chine, l'arroseur arrosé

Voici un article/commentaire paru ce jour dans le quotidien allemand Junge Welt

Nike va souffrir d’un manque de riz

Par Matthias István Köhler

Clin d'œil : " Vas-y, fais-le ! Just do it ! " C'est peut-être ce qui s'est passé lorsqu'un agent américain douteux en costume-cravate fantaisie a donné l'ukase à Nike, le fabricant d'articles de sport, à son siège de Beaverton : plus de coton en provenance du Xinjiang. La conséquence ? Plus de riz pour la société américaine qui porte le nom de la déesse grecque de la victoire. Qui l'aurait cru.

Nike a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 37,4 milliards en 2019, dont près de sept milliards pour la République populaire. C'est maintenant de l'histoire ancienne. Jeudi, les médias sociaux chinois ont divulgué la déclaration de juillet de l'année dernière selon laquelle Nike, en raison de "préoccupations" concernant le "travail forcé", ne s'approvisionnera plus en tissus provenant de la région autonome ouïgoure.

" Répandre des rumeurs pour boycotter le coton du Xinjiang tout en gagnant de l'argent en Chine ? C'est un vœu pieux ", a déclaré dans un message la Ligue de la Jeunesse communiste de Chine. Pourtant, Nike n'est pas la seule entreprise touchée. La vague d'indignation de la population chinoise frappe également H & M, Adidas, Puma, New Balance, Zara et Burberry, qui ont fait des déclarations similaires, selon les médias. Les produits ont été interdits sur les plateformes de vente en ligne, et les magasins ont déjà reçu l'ordre de fermer dans plusieurs villes. " Le peuple chinois ne permettra pas à certains étrangers de manger le riz de la Chine tout en brisant ses bols ", a réagi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin.