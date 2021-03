La Commune de Paris au "Temps des Cerises"

Eugène Kerbaul Nathalie Le Mel

Une communarde bretonne, révolutionnaire et féministe 20€ Nathalie Le Mel, fut élue déléguée syndicale de la reliure en 1865. Sa lutte avait débouché sur les salaires paritaires entre hommes et femmes dans sa branche, et elle contribua à l'organisation de La Commune. Elle était à la tête de l'association Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, et lutta contre les Versaillais, et on dit l'avoir entendu crier, prête au combat : « Il faut savoir mourir pour la patrie. Toutes au combat ! Il faut écraser Versailles ! ». extrait Quand on évoque les femmes de la Commune de Paris, c'est le nom de Louise Michel qui vient à l'esprit, et souvent le seul. Pourtant la Commune de 1871, qui fut un grand moment de notre Histoire, ne manqua pas de combattantes, valeureuses à plus d'un titre, restées, hélas, injustement méconnues du grand public malgré leur courage et leur lucidité. C'est l'une d'elles que je viens évoquer ici : une Bretonne, Nathalie Le Mel. Un nom qui revient souvent dans les documents de la Commune et particulièrement au bas d'affiches ou de tracts s'adressant aux femmes de la capitale et le plus fréquemment en tête des signataires. N'était-elle pas dirigeante de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés ? Mais Louise Michel, dont les mérites furent grands, a éclipsé par ses talents d'oratrice, ses écrits et son exaltation d'autres femmes dont les mérites, non moins grands cependant, furent plongés dans l'ombre.