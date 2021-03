La bonne nouvelle du jour (26 mars 2021)

VIDEO - Une fusée Soyouz place en orbite 36 satellites destinés à la méga-constellation OneWeb - Ça n'empêche pas Nicolas

Décollage d'une fusée Soyuz-2.1b depuis le cosmodrome russe de Vostochny, le 25 mars 2021. RT France Today's launch, Flight ST30, was the 55th Soyuz mission carried out by Arianespace and its ...

http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2021/03/video-une-fusee-soyouz-place-en-orbite-36-satellites-destines-a-la-mega-constellation-oneweb.html