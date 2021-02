Répression au Sénégal

LEVÉE ILLÉGALE DE L’IMMUNITÉ DU DÉPUTE SONKO,

RAFLES ET EMPRISONNEMENTS ILLÉGAUX

Macky Sall, l'actuel président autocrate du Sénégal, est coutumier des abus de pouvoir: sa majorité aux ordres à l'Assemblée Nationale a voté comme un seul homme malgré le fait ahurissant que Moustapha Niasse, président de cette institution ainsi piétinée, aura refusé de remettre l'ensemble des pièces permettant de se faire une intime conviction.

Sonko a déjà déclaré légitimement ne pas reconnaître ce vote illégal de la seconde institution du pays.qui, malgré sa majorité mécanique, n'a même pas daigné respecter les procédures légales. Ils vont donc venir l'arrêter et l'exigence des avocats de Sonko que le juge instructeur qui a commis autant d'irrégularité soit dessaisi est totalement justifiée.

Le "maa tay" de la "raison du plus fort", propre à toute AUTOCRATIE, est maintenant à visage découvert dans la vitrine dite démocratique de la françafrique qu'est le Sénégal.

Pendant qu'à l'Assemblée Nationale en empêchant honteusement la presse de couvrir la forfaiture, les otages arrêtés sans chefs d'accusation réels et sérieux font l'objet de mandats de dépôts et gardés en prison.

Malgré le dévoilement aux yeux de tous du complot, mot que Macky Sall a été contraint de lâché, non à la presse nationale mais à RFI, la voyoucratie gouvernante s'entête à s'enfoncer dans la félonie.

La plongée dans l'engrenage de la malversation de l'abus de pouvoir est à la mesure de la peur qui a tétanisé Macky Sall découvrant que, dans un temps record, les Sénégalais, même les plus pauvres, étaient prêts à mettre la main à la poche pour donner à Sonko et à Pastef et leurs alliés politiques les moyens financements de poursuivre leur travail de ralliement du peuple à l'alternative antilibérale et anti-néocoloniale.

La bourgeoisie bureaucratique d'Etat, habituée aux crimes de concussion en milliards de francs CFA (détournement des deniers publics) n'en croit pas ses oreilles et ses yeux que les pauvres et les miséreux ne fassent pas que l'émigration "clandestine" individuelle faisant du Sahara et des Océans des cimetières pour jeunes africains. Ils, elles sont prêts à contribuer par l'engagement, y compris financièrement, à la mobilisation générale pour libérer le pays et l'Afrique.

Obsédé par le troisième mandat, Macky Sall doit éliminer son "pire adversaire" pour lequel les Sénégalais dans leur légendaire patience attendaient 2024 pour voter en masse pour l'alternative patriotique et panafricaine qu'incarne légitimement à leurs yeux O. Sonko. Cette équation ainsi levée par une procédure judiciaire est dans leur esprit le moyen par lequel ils peuvent envisager sereinement le mandat de trop que la Constitution de 2016 lui interdit pourtant par la formule célèbre "nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs". La stratégie malhonnête ici est écarter le seul candidat sérieux qui a conquis le cœur et l'esprit des Sénégalais pour forcer en espérant que les candidatures fabriquées l'aident à imposer sa troisième candidature anti-constitutionnelle. Telle est l'escroquerie en cours d'exécution dans laquelle il faut ajouter les sorts des élections locales et législatives. L'arrestation de Birame Souley, administrateur du parti légal Pastef fait penser à la possibilité d'interdire ce parti tout l'a été le PAI après le vol des élections locales par le PS de Ndar/Saint-Louis en 1960 que, manifestement, le PAI avait gagné.

Macky Sall a montré, à travers les interrogatoires portant sur les origines "ethniques" ou "régionales" des raflés et otages politiques, qu'il est prêt à tout pour assouvir ses ambitions antinationales avec la complicité de ses maîtres impérialistes, notamment français, dont la presse est très silencieuse sur les graves atteintes liberticides aux droits des citoyens.

L'ethnicisation de la politique au Sénégal n'augure rien de bon pour l'avenir de ce pays dont Sonko a dit à juste raison le "métissage". La Constitution du Sénégal en son article 5 condamne " Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi". Cette sauvagerie ethniciste de Macky Sall, dont des souteneurs fascistes déclament ouvertement en toute impunité leurs propos nazis, doit être stoppée nette.

L'introduction dans la bataille politique par Macky Sall de la perversion des mœurs à la DSK pour jeter un adversaire en pâture à une justice soumise et à la vindicte populaire montre l'aliénation culturaliste coloniale de l'actuel président du pays de la Téranga. Comment s'étonner que le même Macky Sall ait pu remercier les colonialistes français d'avoir "servi des desserts aux tirailleurs sénégalais" ?

Le Sénégal vit une période de gangstérisme politique engendrée par l'obsession de l'impossible troisième mandat anticonstitutionnel de Macky Sall. Avec la levée de l'immunité de Sonko, les rafles et prises d'otages liberticides, la lutte entre dans une nouvelle phase.

Le peuple sénégalais doit développer sa résistance et son combat légitime pour sauver les conquêtes démocratiques gagnées de haute lutte jusqu'à ce que la colère actuelle de la majorité populaire mûrisse pour mettre déboucher en révolte à l'instar du Mali en 2020, le Burkina en 2014 qui mette fin à l'arbitraire, l'abus du pouvoir et la dictature.

26/02/21

Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine(FRAPP)

Le regime du Dictateur Macky SALL continue sa rafle des citoyens qui ont choisi de se battre pour la démocratie et l'État de droit .

Il y a une semaine notre camarade Guy Marius SAGNA alertait sur sa page facebook en ces termes :''Si une seule substance illicite est découverte au siège du FRAPP, c'est le président de l'APR, monsieur Macky Sall qui l'y aura introduite.''

Si mon nom apparait sur un seul document du Mfdc, c'est le président de l'APR, monsieur Macky Sall qui l'y aura écrit. ''

Le FRAPP avait depuis quelques semaines appris que certains de ces membres allaient être arrêtés et que le régime du dictateur Macky SALL était dans la fabrication de

preuves à leur encontre.

Depuis Mardi , notre camarade Guy Marius Sagna est kidnappé en violation des règles de la garde à vue par ce régime policier qui jouait avec le temps et attendait l'arrestation d'autres camarades pour essayer d'avoir un alibi et chercher des charges à lui coller .

Ainsi ce Matin les nervis du COUD ont arrêté

Ousmane WADE Délégué Général du FRAPP, Amadou SOW coordonnateur de FRAPP UCAD, Amadou wourry BA coordinateur FRAPP koumpentoum et 03 autres étudiants de l'UCAD, remis à la police du point E. Et c'est le même jour choisi pour placer sous mandat de dépôt le camarade Guy Marius SAGNA avec des charges fantaisistes, fallacieuses, créées de toutes pièces, d'association de malfaiteurs, de troubles à l'ordre public et d'insurrection.

Rappelons que le camarade Guy Marius SAGNA est victime d'un énième acharnement du régime en place après son arrestation pour fausse alerte au terrorisme alors qu’il n'avait pas participé à la conférence de presse du FRAPP mise en cause ni partagé le communiqué du FRAPP et aussi de son arrestation après la marche du palais avec 08 autres camarades qui ont tous été finalement libérés sauf lui.

À Ziguinchor Madia Diop SANÉ de Vision Citoyenne mouvement allié du FRAPP est arrêté puis libéré quelques heures après alors qu'ils s'adressait à la presse après avoir déposé une déclaration de marche à la préfecture.

Après Pape Malick Seck , Fatima Mbengue, les arrestations aujourd'hui de nos camarades allongent la longue liste des citoyens kidnappés arbitrairement dans beaucoup de localités du Sénégal .

Cette inquisition , ces mauvais traitements et cette torture psychologique sur les militants des causes citoyennes, qui rappellent les pratiques de la police coloniale, ou la période sombre de la clandestinité et de la semi-clandestinité sous le régime antidémocratique et hégémonique de Senghor où de nombreux militants de la liberté, de l'indépendance et de la démocratie, ont été assassinés, torturés et/fait disparaître, témoignent une nouvelle fois l'acharnement de Macky Sall et de sa police politique sur les membres du FRAPP et des citoyens DEBOUT contre la dictature et l'assassinat de l’État de droit.

Le FRAPP, comme tout mouvement révolutionnaire, est bien préparé à résister, à faire face à l'arbitraire dont sont victimes ses membres, et est determiné à continuer le combat contre le système néocolonial managé depuis l'Élysée qui traite les militants de la souveraineté économique et démocratique d'anti-francais comment en atteste la déclaration de Emanuel Macron devant les dirigeants des pays du Sahel à qui il demandait de clarifier leurs positions sur la présence des forces militaires françaises chez eux, dénonçant «l'ambiguïté» de «mouvements anti-Français, parfois portés par des responsables politiques» ; ce ne sont pas ces enlèvements qui vont nous détourner de l'essentiel. Nous avons décidé d'être des bougies pour participer à éclairer le débat sur la souveraineté de nos peuples, sur la démocratie, les libertés, les droits des opprimés, l’État de droit, etc. Nous allons résister à l'oppression .

Le FRAPP exhorte les organismes des droits humains et les organisations populaires à rester vigilantes face à cette situation d'agression contre les droits humains auxquels sont confrontés les membres des organisations qui ont décidé de résister à l'oppression .

Le FRAPP exige la liberation de tous les otages détenus dans les commissariats et prisons du Sénégal et appelle toutes ses sections du Sénégal et de la diaspora , toutes les organisations partenaires , tous les citoyens à se mobiliser et à se tenir prêts pour faire face au monstre dans toutes les localités du pays.

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP

Dakar, le 26 février 2021