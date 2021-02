Gestion du covid-19 dans une école de Montreuil (93)

Envoyé par un enseignant de Montreuil :

Bonsoir,

Je vous transfère un témoignage sur la situation à l’école maternelle Danton. Je ne comprends pas que l’école ne soit pas fermée.

La semaine du 18 janvier, les bruits de l’élémentaire nous parviennent. Cinq collègues seraient arrêtés pour Covid et 3 cas contact.

Tout s’emballe à partir du dimanche 24. Une PE de Danton mater a des symptômes. Elle va se faire tester le lundi, elle est positive. Dans la nuit, une autre a des symptômes. Elle est aussi positive le mardi.

En même temps, deux agents sont déclarés positifs le mardi.

Le mercredi, il est décidé de mettre à l’isolement tous les agents et 3 PE.

Le jeudi, l’école ouvre donc avec 5 remplaçants (sur 8 classes) et 4 agents dont aucun ne travaille habituellement à l’école. Repas froid et organisation idyllique.

Le vendredi, une des trois en isolement a les symptômes et est déclarée positive.

Le directeur développe les symptômes également et est positif, ce qui entraîne un autre cas contact.

Le lundi matin, il reste donc sur l’école, une PE titulaire et une EFS. Les autres adultes sont étrangers à l’école. 6 remplaçants, l’EFS et une classe non remplacée. La titulaire assume la direction, entièrement déchargée.

Mardi, une Atsem isolée depuis le mardi précédent (qui a raté les obsèques d’un proche du fait de son isolement) est positive.

Jeudi 4 février, retour des agents non contaminés et de deux PE à l’école, un semblant de normalité. Un agent est revenu alors qu’il a été retesté positif mais a vu le médecin du travail qui a dit qu’il n’était plus contagieux et qu’il peut revenir travailler, ce que la responsable des agents accepte.

Vendredi midi, coup de théâtre, une des PE a le variant sud-africain. En quelques heures, on apprend que deux agents l’ont aussi, et sans doute tout le monde, mais beaucoup n’ont fait que des antigéniques donc sans séquençage. L’agent qui est revenu a le variant sud-africain.

Il a dressé les tables à la cantine et servi aux trois services.

Deux enfants d’une classe (où l’Atsem et la PE sont positifs) sont aussi positifs.

D’après les documents de l’ARS, si un adulte ou un enfant est positif au variant sud-africain, sa classe doit fermer, si il y en a deux, l’école ferme.

Or, dimanche dans l’après-midi, on apprend que l’école reste ouverte. Les collègues positifs restent éloignés de l’école (en ASA quand leur congé était terminé).

Les agents sont de nouveau en isolement.