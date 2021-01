Solidarité avec Cédric Lietchi, syndicaliste CGT EDF, convoqué par la police

Cedric Liechti est un dirigeant du syndicat CGT EDF Paris, dont le syndicat est connu pour sa combativité et qui s'est affilié à la Fédération syndicale mondiale. Il a été convoqué demain au commissariat de Police de Paris du 13e arrondissement et il est important de lui exprimer notre solidarité active.

Cher Camarade,

Je t'écris ce message pour te témoigner de toute ma solidarité et de ma fraternité face à la répression qui te vise de la part du gouvernement et de la direction d'EDF. Nous assistons depuis quelques temps déjà à la multiplication des opérations de répression des militants syndicaux en France et partout dans l'Union européenne qui donne le "la" à ces politiques régressives . C'est inacceptable ! Et doit être combattu par une mobilisation accrue de tous.

Nous faisons partout face aujourd'hui à une politique de fichage des militants et des citoyens qui témoigne que les dirigeants actuels rêvent d'en revenir vers les périodes les plus néfastes et régressives de notre passé, en faisant des exemples à travers toi ou d'autres camarades visés individuellement pour pousser les travailleurs vers la peur, la passivité et le repli égoïste . L'objectif des classes possédantes et de leurs mandataires est de continuer à démembrer entreprise par entreprise le secteur public pour l'offrir nu et sans défense à la rapacité des intérêts capitalistes mondialisés. EDF est dans ce contexte une entreprise symbole des conquêtes du mouvement ouvrier, et la détruire est donc un objectif à la fois économique et symbolique pour ceux qui sont nos ennemis. La réponse à cette agression qui te vise ne peut donc pas être individuelle mais doit être collective pour créer le rapport de force nécessaire devant créer les conditions d'une nouvelle vague de progrès social aujourd'hui plus que jamais nécessaire après plus de quarante ans de régressions continues.

EDF fait partie de notre patrimoine national et c'est t out le mouvement syndical et tous les mouvements de progrès social qui doivent s'engager à tes côtés car ton combat est celui de tous les salariés et précaires . Celui de la défense et de la promotion du service public comme avant-garde de l'exigence de socialisation des moyens de production devant assurer le progrès social et humain de tous.

Salut et Fraternité !

Bruno Drweski

CGT FERC Sup' Inalco