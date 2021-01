Appel de l'ANC (Association nationale des communistes) pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et de Ahmed Saadat

Parmi les multiples moyens qu’emploie l’occupant sioniste pour gérer sa colonisation de la Palestine, il y a l’incarcération des Palestiniens.

On sait que plus d’un adulte masculin sur deux a été emprisonné dans les geôles sionistes depuis 1967, au point que l’on considère que la prison est une université pour la résistance. Avec procès ou sans même de motif d’inculpation énoncée comme le permet le régime de la détention administrative léguée par le colon britannique.

Maltraitances, difficultés pour les parents des détenus de rendre visite à leurs parents (prisons situées en territoire de 1948, coût des transports, autorisations de visite octroyées avec parcimonie), tortures physiques et psychologiques, absence de soin en cas de maladie sont le lot des prisonniers et de leurs familles. Les manquements au droit selon la convention de Genève sont légion.

L’occupant incarcère aussi les femmes et les enfants, cueillant les mineurs à al sortie de l’école ou pris chez eux, réveillés en pleine nuit. Le traitement est toujours inhumain, surtout quand il s’agit d’enfances volées et meurtries, scolarité brisée, torturées avec des répercussions psychologiques difficiles à soigner à la sortie.

Saadat, chef du FPLP et membre du conseil législatif palestinien est un prisonnier politique kidnappé dans la prison de Jéricho par l’occupant alors qu‘il qui était sous la garde de l’Autorité palestinienne en 2006. Il a déclaré, nous n’avons pas le choix, c’est lutter ou mourir. Il a été emprisonné par l’Autorité palestinienne sous pression de l’occupant au prétexte qu’il avait été impliqué dans l’exécution en 2001 de Zeevi ministre du tourisme a en réponse à l’assassinat de Abou Ali Moustapha le précédent dirigeant du FPLP.

Le deal proposé par l’occupant est un échec, échanger le désencerclement de la Mouqataa où était assiégé Arafat contre l’emprisonnement de Saadat a été une tromperie car quelques années plus tard, Arafat malgré sa modération et ses contorsions pour négocier va être assassiné.

Nous ne pouvons que nous montrer solidaires avec ce communiste qui a récusé les accords d’Oslo, procédé d’enterrement des revendications légitimes du peuple palestinien.

L’Anc est fière d’avoir comme Président d’honneur le communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah libérable depuis 1999 et toujours sous les verrous d’une prison française selon la volonté de Tel Aviv et des Usa.

Seule la résistance à l’occupation sioniste en Palestine, au Liban et en Syrie avec un nouveau rapport de forces au niveau international permettront la libération de la Palestine.

Et de tous les prisonniers palestiniens dont fait partie Georges.

L’établissement ou le rétablissement des rapports diplomatiques des États arabes signifie que les régimes corrompus et illégitimes à leur tête demandent protection à Israël puisque les Usa se désintéressent de la région et centrent leurs préoccupations sur l’Afrique et l’Asie. Quand des drones ou des missiles émis par les Houthis paralysent les activités d’extraction pétrolière en Arabie Saoudite et atteignent Ryad, cela en dit long sur la fragilité du bouclier américain sur le plus fidèle vassal Saoudien.

Actuellement ce sont la Turquie et Israël qui semblent être les exécutants d’un nouvel ordre dans la région, les exemples de la Libye et de l’Azerbaïdjan le prouvent.

Ces normalisations ont permis de clarifier les positions du parti PJD au Maroc, parti prétendu islamiste qui déclarait jusqu’à il y a peu que nouer des relations avec Israël était un crime civilisationnel. Les Marocains, attachés à la libération de la Palestine et à l’arabité de la ville d’Al Qods, savent désormais que ce sont des opportunistes et des traîtres. Cet épisode sonne le glas aux partis islamistes bourgeois.

Elles ont permis aussi que les rangs de la résistance palestinienne s’unissent à nouveau et font front commun contre l’occupant.

La permutation de Trump par Biden par les équipes qui gèrent le personnel au service des capitalistes ne changera rien dans l’Orient arabe. Il est possible même que les néoconservateurs sionistes qui ont refait surface après leur heure de gloire Bush-Obama et qui sont majoritaires dans les postes clés de la Défense, des Affaires étrangères et de la Sécurité Intérieure réengagent de nouvelles les Usa dans de nouvelles agressions.

Les faits posés par l’administration précédente ne seront pas révoqués, »ils sont des faits accomplis » la reconnaissance de l’annexion du Golan, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale et le transfert de l’ambassade des Usa, les Houthis classifiés comme organisation terroriste.

La Palestine résiste à l’occupation et nous en sommes solidaires.

Nous nous associons à la campagne pour la Libération des prisonniers palestiniens lancée par la Fédération Syndicale Mondiale.

Badia Benjelloun

Pour l’ANC.