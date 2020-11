Mao Zedong et Che Guevara, rencontre et entretien en 1960

> Il y a 60 ans, le 19 novembre 1960, ces deux leaders révolutionnaires se rencontrent pour la première fois à Pékin. Ernesto « Che » Guevara a 32 ans, Mao Zedong plus que le double. Le commandant Guevara admire le président Mao Zedong et Mao a une grande estime pour le Che et ses écrits.

> Les deux hommes sont issus d’une famille aisée mais se sont battu toute leur vie contre les injustices sociales et pour garantir une vie digne à l’ensemble de la population qu’ils dirigeaient. Le Che avait passé plus de deux ans dans la Sierra Maestra, Mao avait fait sa longue marche de plus d’une année 25 ans plus tôt. La révolution cubaine a à peine deux ans depuis la prise de pouvoir. L’impérialisme nord-américain bât son plein en Amérique latine et le jeune gouvernement révolutionnaire avait profité du manque d’attention à son égard pour procéder à la nationalisation et à la confiscation des entreprises et des propriétés américaines. La menace d’une agression impérialiste à Cuba plane sur le pays et le Che en est conscient. Elle a effectivement eu lieu l’année suivante.

> Avec beaucoup de respect, Mao se renseigne sur les réalités du continent américain et ils échangent leurs expériences, leurs stratégies, leurs erreurs et partagent leurs apprentissages. Les deux révolutionnaires ont eu chacun de son coté, un tyran à affronter à la solde de l’impérialisme nord-américain ce qui leur a servi comme formation permanente.

> La réforme agraire, les nationalisations, l’importance du monde rural seront abordés plusieurs fois et Mao explique au jeune Che la différence entre une bourgeoisie compradore - une bourgeoise qui tire sa richesse de sa position d’intermédiaire dans le commerce avec les impérialistes - et une bourgeoisie nationale qui a des intérêts avec le développement de l’économie nationale. Mao lui conseille de chercher la collaboration avec cette dernière. De son coté, Mao se renseigne sur les valeurs et l’idéologie de la révolutionnaire cubaine.

> Ce précieux témoignage historique vient d’être traduit en italien que 60 ans plus tard et n’a pas encore été traduit en français (à moins que Google ait brouillé les chemins d’accès). C’est chose faite maintenant.

> AD

> Traduit en français par Andrea Duffour (AD)

> Président Mao : Délégation cubaine, bienvenue.

> Guevara : C’est un grand plaisir [pour nous] d’avoir l’occasion de saluer le président Mao [en personne]. Nous avons toujours vénéré le président Mao dans notre lutte. Nous sommes une délégation officielle, représentant Cuba, bien que les membres de notre délégation soient nés dans quatre pays différents.

> Président Mao : Tu es argentin.

> Guevara : Je suis né en Argentine.

> Président Mao : Où sont nés les autres membres de la délégation ?

> Guevara : [Ramiro Fernando] Maldonado [secrétaire général du Parti social- révolutionnaire de l’Équateur] est équatorien, [l’économiste Alban] Lataste est chilien, moi je suis né en Argentine, et tous les autres sont nés à Cuba. Bien que certains d’entre nous ne soient pas nés à Cuba, le peuple cubain nous accepte tels quels. Nous défendons tous de tout cœur la révolution cubaine. Fidel [Castro] représente la volonté de tous les Latino-Américains.

> Président Mao : Vous êtes des internationalistes.

> Guevara : Les internationalistes d’Amérique latine.

> Président Mao : Les peuples d’Asie, d’Afrique et l’ensemble du camp socialiste vous soutiennent. L’année dernière, vous avez visité des pays asiatiques, [n’est-ce pas ?]

> Guevara : Certains pays, comme l’Inde, le Siam [Thaïlande], l’Indonésie, la Birmanie, le Japon, le Pakistan.

> Président Mao : À l’exception de la Chine, [vous] avez visité tous les grands pays d’Asie.

> Guevara : C’est pour cela que je suis en Chine maintenant.

> Président Mao : Bienvenue.

> Guevara : Notre situation interne n’était pas encore stabilisée lorsque j’ai quitté Cuba l’année dernière, donc nous nous comportions avec prudence avec le monde extérieur, contrairement à maintenant. [Maintenant], la situation interne est consolidée et nous pouvons être plus déterminés.

> Président Mao : La situation internationale actuelle est meilleure que celle de l’année passée.

> Guevara : Toute la nation est unie, mais chaque jour, les impérialistes espèrent pouvoir nous diviser.

> Président Mao : En dehors des ouvriers et des paysans, qui d’autre vous a rejoint ?

> Guevara : Notre gouvernement représente les travailleurs et les paysans. Notre pays a toujours aussi une petite bourgeoisie qui entretient des relations amicales et coopère avec nous.

> Président Mao : N’y a-t-il pas de bourgeoisie nationale ?

> Guevara : La bourgeoisie nationale était essentiellement composée d’importateurs. Leurs intérêts étaient étroitement liés à ceux de l’impérialisme et ils étaient contre nous. [C’est pourquoi] nous les avons détruits économiquement et politiquement.

> Président Mao : C’était une bourgeoisie comprador. Elle ne [devrait] pas être considérée comme une bourgeoisie nationale.

> Guevara : Certains étaient complètement dépendants de l’impérialisme. L’impérialisme leur a donné des capitaux, des technologies, des brevets et des marchés. Bien qu’ils vivent dans leur propre pays, leurs intérêts sont liés à l’impérialisme ; c’est le cas, par exemple, des marchands de sucre.

> Président Mao : Les entrepreneurs du sucre.

> Guevara : Eux-mêmes. Aujourd’hui, le secteur du sucre a été nationalisé.

> Président Mao : Vous avez pratiquement exproprié tous les capitaux américains.

> Guevara : Pas pratiquement, mais tous. Peut-être qu’un certain capital a échappé [à l’expropriation]. Mais ce n’est pas que nous ne voulons pas [l’exproprier].

> Président Mao : Avez-vous offert une compensation lorsque vous les avez expropriés ?

> Guevara : Si [une société sucrière] nous achetait plus de trois millions de tonnes de sucre [avant l’expropriation], nous offrions une compensation entre 5 et 25 % [de la valeur du sucre acheté]. [Les gens] qui ne connaissent pas la situation à Cuba ont du mal à comprendre l’ironie derrière cette politique.

> Président Mao : Selon la presse, vous rendiez des capitaux et des bénéfices de 47 cavaleries par an, avec un taux d’intérêt annuel de 1 %.

> Guevara : Seules les [entreprises] qui ont acheté plus de 3 millions de tonnes de sucre ont été indemnisées. S’ils n’achetaient pas, il n’y avait pas de compensation.

> Il y avait deux banques canadiennes, relativement grandes. Nous ne les avons pas nationalisés, ce qui est conforme à notre politique intérieure et étrangère.

> Président Mao : Il est stratégiquement acceptable de tolérer temporairement la présence de certaines entreprises impérialistes. Nous avons également quelques [entreprises impérialistes] ici.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Précisément comme HSBC [Hong Kong and Shanghai Banking Corporation], dont la présence est purement symbolique.

> Guevara : Ces banques canadiennes à Cuba sont les mêmes que HSBC ici.

> Président Mao : Vous [devriez] unir les ouvriers et les paysans, c’est-à-dire la majorité.

> Guevara : Certaines personnes de la bourgeoisie se sont retournées contre nous et ont rejoint le camp ennemi.

> Président Mao : Ceux qui se sont opposés à vous sont vos ennemis. Vous avez fait un excellent travail en supprimant les contre-révolutionnaires.

> Guevara : Les contre-révolutionnaires ont commis des actes d’agression. [Par exemple] parfois, ils occupaient quelques îles, [auquel cas] nous les anéantissions immédiatement après. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Nous avons exécuté leur chef en lui tirant dessus quand nous les avons capturés. Leur équipement est venu des États-Unis et a été parachuté.

> Président Mao : Vous avez également capturé plusieurs Américains [n’est-ce pas ?].

> Guevara : [Ils ont été] immédiatement jugés et fusillés.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Le gouvernement américain a protesté et vous avez répondu.

> Président Mao : Vous êtes fermes. Soyez fermes jusqu’au bout, c’est l’espoir [de la révolution], et l’impérialisme sera en grande difficulté. Mais si vous hésitez et faites des compromis, l’impérialisme aura la vie facile [pour traiter avec vous].

> Guevara : Dans la première étape de notre révolution, Fidel a proposé un moyen de résoudre le problème de l’attribution publique des maisons, car le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que chacun ait un logement. Nous avons confisqué les biens des grands propriétaires et les avons distribués au peuple. Les propriétaires de petites maisons conservent leurs propriétés comme auparavant.

> Président Mao : Et ensuite ?

> Guevara : Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la révolution, c’est-à-dire mettre fin au phénomène de l’exploitation de l’homme par l’homme. En lien étroit avec la situation intérieure et internationale, nous travaillons à la consolidation de notre régime : éradication de l’analphabétisme et du chômage (qui est dans un état particulièrement grave), développement du secteur industriel et renforcement de la réforme agraire.

> Président Mao : Excellent. Vous avez influencé l’Amérique latine, et même l’Asie et l’Afrique. Ils seront influencés tant que vous ferez les choses correctement.

> Guevara : Surtout l’Amérique latine.

> Président Mao : La petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale latino-américaines ont peur du socialisme. Pendant un certain temps, vous ne devez pas vous précipiter dans les réformes sociales. Cette méthode vous permettra de gagner la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale d’Amérique latine. Après la victoire, toutes les entreprises de Jiang Jieshi [Chiang Kai-shek] ont été nationalisées et les entreprises qui auparavant appartenaient à l’Allemagne, à l’Italie et au Japon sont par la suite devenues le patrimoine de Jiang, ce qui a permis au capital d’État d’atteindre 80 % de tout le capital industriel. Bien que la bourgeoisie nationale ne possédait que 20 % [de tout le capital industriel], elle employait plus d’un million de travailleurs et contrôlait tout le réseau commercial. Il nous a fallu près de sept ans pour résoudre ce problème. [Nous] leur avons donné des emplois, des droits de vote, une gestion mixte public-privé et des rachats d’entreprises, dans l’espoir de résoudre ce problème. Cette solution [commune] les a satisfaits et a eu un bon effet relatif à l’étranger. Après avoir vu cette solution, même si la bourgeoisie asiatique n’était pas tout à fait satisfaite, elle était d’accord que ceci était une façon acceptable de les rassembler et qu’il était bien de faire appel à la politique d’achat d’actions. Le problème du secteur de l’artisanat urbain et de la petite bourgeoisie a également été affronté par le biais des coopératives.

> Guevara : Nous devons apprendre de l’expérience des autres pays, y compris de la Chine et d’autres pays socialistes. Quant à la bourgeoisie, nous leur avons donné du respect, du travail et de l’argent, en espérant qu’elle ne quitterait pas le pays. Nous avons aussi donné des salaires aux techniciens. Traditionnellement, nous n’avons pas d’industrie artisanale, donc nous n’avons pas de problèmes dans ce sens. Nous avons réuni les chômeurs dans les coopératives, qui en retour leur donnent du travail.

> Président Mao : Les Etats-Unis ne veulent pas que Cuba ait une bourgeoisie nationale. C’est le même cas du Japon en Corée et dans le nord-est de la Chine [par exemple, la Mandchourie], et le cas de la France au Vietnam. Ils ne permettent pas aux populations locales de construire de grandes usines.

> Guevara : C’est similaire à ce qui s’est passé en Amérique latine. Afin de détruire les forces féodales, l’impérialisme a promu la bourgeoisie nationale. La bourgeoisie nationale pourrait également exiger des taxes à l’importation plus élevées. Mais elle ne s’est pas battue pour les intérêts nationaux ; en fait, elle était de connivence avec l’impérialisme.

> Président Mao : J’ai une question : l’industrie sidérurgique brésilienne est-elle liée aux États-Unis en termes de capitaux ?

> Guevara : Les principales usines métallurgiques du Brésil ont été créées avec des capitaux américains.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Quel est le pourcentage du capital américain ? Le Brésil produit 1,6 million de tonnes d’acier [par an].

> Guevara : Le montant total du capital de la plus grande usine du Brésil n’est pas tout à fait clair. Mais sur le plan technologique, il est complètement dépendant des États-Unis. Le Brésil est un grand pays, mais il n’y a pas vraiment de différence substantielle entre lui et les autres pays d’Amérique latine.

> Président Mao : J’ai une autre question. Il vous a fallu plus de deux ans entre votre débarquement initial à Cuba et le moment de la victoire finale. Est-il possible qu’un autre pays d’Amérique latine suive ce modèle ?

> Guevara : On ne peut pas répondre à cette question d’une seule manière [yigaierlun]. En fait, vous avez plus d’expérience et une analyse plus perspicace [que nous]. À mon avis, Cuba a eu plus de difficultés que les autres pays d’Amérique latine à lancer une révolution. Il n’y avait cependant qu’un seul facteur favorable : nous avons remporté la victoire en profitant de la négligence des impérialistes. Les impérialistes n’ont pas concentré leurs forces s’occuper de nous. Ils pensaient que Fidel allait leur demander des prêts après la victoire et qu’il coopérerait avec eux. [Par contre,] déclencher une révolution dans d’autres pays d’Amérique latine serait confronté au même danger que le Guatemala - les États-Unis interviendraient en envoyant des marines. [1]

> Président Mao : Y a-t-il des différences [entre ces pays d’Amérique latine] en termes de situation interne ?

> Guevara : Politiquement, il y a [des différences]. Mais en termes sociaux, [tous ces pays] se répartissent en deux ou trois catégories. Trois pays ont une lutte armée [en développement] : le Paraguay, le Nicaragua et le Guatemala.

> Président Mao : Les États-Unis ont maintenant dirigé leurs lances [duifu] vers le Guatemala et le Nicaragua.

> Guevara : En Colombie et au Pérou, la possibilité d’un grand mouvement révolutionnaire populaire est en train d’émerger.

> Président Mao : Comme je l’ai dit, au Pérou, la majorité de la population a besoin de la terre. Egalement en Colombie.

> Guevara : Le cas du Pérou est intéressant. Elle a toujours eu la coutume du communisme primitif. Pendant leur règne, les Espagnols ont introduit la féodalité et l’esclavage. Mais le communisme primitif n’a pas disparu pour autant. Au contraire, il survit jusqu’à présent. Le Parti communiste a remporté les élections à Cuzco. Cette lutte [pour une victoire électorale communiste] est en lien avec la lutte raciale. De nombreux Indiens vivent au Pérou, mais seuls les blancs et les métis peuvent posséder des terres et être propriétaires.

> Président Mao : La population indigène compte entre 9 et 10 millions d’habitants, alors que la population espagnole n’est estimée qu’à dix mille.

> Guevara : Ces chiffres ont peut-être été exagérés. Le Pérou compte 12 millions d’habitants, dont 10 millions d’indigènes et 2 millions de blancs.

> Président Mao : [Le Pérou est] semblable à l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud ne compte que 3 millions d’Anglais.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Il y a 3 millions d’Anglais, 1 million de Néerlandais, 1 million de métis, 8 millions de Noirs et un demi-million d’Indiens. Les personnes appartenant à ces deux dernières catégories vivent dans les conditions les plus misérables. Seuls les blancs ont le droit de vote.

> Guevara : L’esclavage existe toujours au Pérou. La terre est vendue avec les personnes incluses.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Comme le Tibet dans le passé.

> Guevara : Dans ces régions reculées, les gens n’utilisent pas l’argent. Lorsqu’il est vendu, [le vendeur] place les marchandises sur un côté de la balance et les pièces de cuivre sur l’autre côté pour les mesurer. Ils n’utilisent pas de factures là-bas.

> Président Mao : La situation en Colombie est quelque peu différente, [n’est-ce pas ?]

> Guevara : La Colombie a un féodalisme plus faible mais une présence catholique plus forte. Les propriétaires terriens et l’Église catholique sont de mèche avec les États-Unis. Les indigènes sont pauvres mais pas esclaves. Les forces de la guérilla étaient autrefois présentes en Colombie, mais elles ont maintenant cessé de se battre.

> Président Mao : Cuba a-t-elle des relations diplomatiques avec d’autres pays d’Amérique latine ?

> Guevara : Plusieurs pays se sont associés et ont durci leurs relations avec Cuba. Ces pays sont Haïti, la République dominicaine et le Guatemala. La Colombie, le Salvador et le Honduras ont déclaré ensemble que l’ambassadeur cubain était persona non grata. Le Brésil a retiré son ambassadeur, mais pour une autre raison.

> Le Premier ministre [Zhou Enlai] : Il y a sept pays au total.

> Président Mao : Dans ce cas, [Cuba] a des relations avec la plupart des pays : 19 [pays d’Amérique latine] moins 7 égale 12.