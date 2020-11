Manifeste des patriotes communistes québécois





Pour une synthèse efficace entre le social et le national adaptée au contexte québécois.

L e Québec est encore une nation dominée par l'impérialisme anglo-canadien depuis près de 260 ans. Cette domination perdure malgré la volonté du peuple québécois de se libérer de ce joug cruel. Pour mener à terme notre lutte de libération nationale et sociale nous avons besoin d'une alternative claire et précise. Ce ne sont pas le Parti Québécois ni le Bloc Québécois en tant que fervents adeptes du libéralisme économique et du libre-échange qui peuvent réaliser l’indépendance du Québec. Le parti Québec Solidaire qui est infesté de trotskystes et qui est très axé sur les questions sociétales, davantage que sur les luttes ouvrières, n'est pas non plus une alternative crédible. Le communisme patriotique représente justement la doctrine qui est nécessaire pour donner un deuxième souffle au mouvement indépendantiste québécois.

Le communisme patriotique prône une fusion entre le patriotisme et le socialisme dans une perspective de libération nationale et sociale. Nous rejetons fermement le système d’exploitation capitaliste qui concentre la richesse produite par la classe ouvrière entre les mains d'une élite ploutocratique et apatride toujours plus avide de profits exorbitants. La nationalisation des secteurs prédominants de l'économie, comme les banques, les ressources naturelles, les grandes entreprises, en tant que première étape, est une nécessité vitale pour empêcher les intérêts privés d'acquérir trop de pouvoir sur notre vie politique. Nous participons aux luttes de la classe ouvrière et des autres secteurs opprimés de la société contre les attaques de plus en plus brutales du capital contre nos acquis sociaux et nos droits démocratiques.

Nous nous situons dans la lignée politique des dirigeants et théoriciens marxistes et révolutionnaires comme Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, Enver Hoxha, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara, Leonid Brejnev et bien d’autres qui ont théorisé et dirigé le combat des travailleurs et des travailleuses contre le capitalisme et l’impérialisme. Les patriotes communistes considèrent que le camp socialiste qui était constitué par l’URSS et les pays d’Europe de l’Est, représentait une avancée par la classe ouvrière malgré ses défauts et les graves erreurs perpétrées par ses dirigeants. Les systèmes de protection sociale qui existaient dans les pays socialistes procuraient de nombreux avantages à la classe ouvrière comme la santé et l’éducation gratuites, des logements bon marché, des garderies accessibles et abordables, la sécurité d’emploi, etc. Ces régimes constituaient un contrepoids à l’impérialisme et leur chute a donné encore plus les mains libres à l’offensive anti-ouvrière et antisociale du capital. L’Union soviétique et les pays d’Europe de l’Est ont été un puissant allié dans la lutte menée par les pays du Tiers-Monde pour se libérer de la domination coloniale et pour échapper aux griffes de l’impérialisme américain, ennemi principal des peuples à travers le monde.

La défense de Cuba et de la Corée du Nord socialistes contre le danger de restauration capitaliste est aujourd’hui une tâche fondamentale pour tout militant anticapitaliste digne de ce nom. Nous défendons également la révolution bolivarienne initiée par le défunt président vénézuélien Hugo Chavez et poursuivie par Nicolas Maduro contre les attaques et le harcèlement constant de l’impérialisme américain et ses alliés, dont le Canada. Les patriotes communistes québécois sont solidaires du combat mené par le Pôle de la Renaissance communiste française et par Réveil communiste contre la dégénérescence social-démocrate du PCF et pour la renaissance d’un parti communiste digne de ce nom et basé sur les principes du marxisme-léninisme.

Nous rejetons le racisme et la xénophobie sous toutes leurs formes, mais nous sommes opposés au masochisme national qui fait l'éloge des cultures étrangères et considèrent en même temps la fierté nationale et patriotique légitimes comme étant du fascisme. Le Québec est un pays francophone et doit le rester et nous devons être fiers de nos racines et de nos origines afin de ne pas disparaître sous le rouleau compresseur anglo-saxon grandement favorisé par la mondialisation ultralibérale. Nous n'avons rien contre les autres nations et cultures mais nous revendiquons le respect de ce que nous sommes en tant que peuple porteur d'une culture particulière et originale. Nous sommes les héritiers de la Nouvelle-France et à ce titre nous pouvons nous revendiquer de la culture européenne, ce qui n’exclut en rien la solidarité prolétarienne internationale avec les luttes des travailleurs et des différents peuples opprimés dans le monde. Nous donnons par exemple notre appui aux luttes de libération nationale comme celle du peuple palestinien contre l'État sioniste colonialiste ou bien des Abkhazes et des Ossètes du Sud contre le régime géorgien au service de l’impérialisme américain. Les patriotes communistes québécois sont également solidaires du régime socialiste d’Alexandre Loukachenko au Bélarus contre les tentatives de déstabilisation et de renversement par une opposition libérale téléguidée par l’OTAN et l’Union Européenne. Loukachenko a préservé de nombreux acquis de l’époque soviétique et c’est un dirigeant patriotique qui veut sauvegarder l’indépendance de son pays face aux puissances impérialistes occidentales.

En résumé nous combattons les politiques néolibérales de privatisation et de démantèlement des programmes sociaux ainsi que la dictature des multinationales assoiffées de profit, nous luttons pour la défense de la langue et de la culture française au Québec. Le capitalisme est un système exploiteur et apatride qui n’a aucun respect pour les langues et les cultures nationales et qui représente un obstacle fondamental à leur épanouissement. Il contribue grandement au phénomène de l’anglicisation du monde en faisant de l’anglais la langue des affaires et du marché du travail au mépris des travailleurs et des travailleuses qui partout dans le monde veulent défendre leur droit de travailler dans leur langue nationale respective. Au Québec nous faisons toujours face à la volonté de nous assimiler et de nous faire disparaître dans le marais anglo-saxon largement prédominant en Amérique du Nord. Il faut renforcer la loi 101 qui a été tellement édulcorée depuis plus de vingt ans par l'action combinée de la Cour Suprême du Canada et de certains gouvernements québécois. Le capitalisme cherche également à baisser constamment nos conditions de travail et à dégrader notre niveau de vie dans une perspective d’uniformisation sociale vers le bas.

Si vous êtes d’accord avec ce texte n’hésitez pas à nous rejoindre. Notre combat de libération nationale et sociale ne peut attendre plus longtemps. Nous avons besoin d’une organisation structurée et remplie de militants et de militantes de bonne volonté qui ont à coeur l’indépendance de notre pays, la sauvegarde de notre langue et de culture ainsi que la lutte acharnée et sans relâche contre le système d’exploitation capitaliste et pour l’instauration d’une société socialiste.

En avant vers un Québec libéré du joug du capital et socialiste !

Richard Chartrand

Texte publié en 2018