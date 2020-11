Immigration : discussion entre Alain Badiou et GQ

19 novembre 2020, Alain Badiou à Gilles Questiaux

Cher camarade (au moins quant à la maintenance du mot "communisme"),

Je connais parfaitement les textes indignés de Marx sur l'immigration irlandaise. Mais nous sommes bien longtemps après ! Le marché de la force de travail est maintenant, tout comme le marché des marchandises, en voie de mondialisation intégrale. Dans l'Ecole des Actes à Aubervilliers, dont il m'arrive de m'occuper, on voit de jeunes arrivants du Bangladesh, d'Ethiopie, du Chili,d'Europe Centrale, de partout, en somme, en sus de ceux qui proviennent de l'espace colonial (Mali,Sénégal, etc) que la France maintient en Afrique. Quand vous considérez aujourd'hui cela comme un "problème", comme une "catastrophe" pour le prolétariat, vous appuyant ainsi sur une sinistre tradition inaugurée dès les lois Pasqua, dès l'époque ou Gaston Defferre parlait des grévistes de Talbot comme de chiites étrangers aux traditions françaises, vous êtes indiscernable de Marine Le Pen. Parce que, dans les conditions du présent, ce que vous dites n'a aucun sens "prolétarien", mais uniquement un sens nationaliste, contre le fait qu'aujourd'hui, comme le désiraient Marx et Engels, par une puissante anticipation sur l'état du marché de la force de travail, l'organisation communiste du prolétariat sera internationale ou ne sera pas.

Si Marx doit être notre référence, je vous dirais volontiers que le Marx du "Manifeste" est bien davantage notre contemporain que celui des affaires anglo/irlandaises. C'est aujourd'hui que, véritablement, "Les ouvriers n'ont pas de patrie". C'est aujourd'hui que "les démarcations nationales disparaissent de plus en plus" et que "le prolétariat les fera disparaître plus encore". C'est aujourd'hui surtout que devient capital le point que le Manifeste considère comme le premier de tous ceux qui font que "les communistes se distinguent des autres partis ouvriers", à savoir que "Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, les communistes mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat".

Quand vous appelez à une sévérité plus grande du contrôle de l'immigration, vous êtes en contradiction formelle avec les axiomes les plus importants de l'internationalisme communiste. Vous suivez du reste sur ce point une déviation qui a contribué à la mort lente du PCF, notamment à partir des années cinquante : son incapacité proverbiale à intégrer à sa politique la totalité des prolétaires nomades, qu'ils viennent du Maroc ou de la Savoie ne devant faire aucune espèce de différence.

Je souhaiterais que sur ce point comme sur d'autres, votre position, celle de votre blog, cesse d'être une tentative de mettre en état de survie morbide les positions de ce PCF, lequel a fini

dans les mêmes marécages que la social-démocratie allemande, que le renégat Kautsky. Et que vous disiez avec force : "à bas les campagnes du nationalisme réactionnaire contre nos camarades prolétaires nomades venus d'Afrique ou d'Asie ! Vive le prolétariat international de France !"

Voilà, camarade. La scène est ouverte pour une lutte idéologique crucial