Alain Badiou se désabonne de Réveil Communiste

J'ai lu attentivement vos interventions opportunistes et nationalistes sur l'immigration, dans lesquelles vos citations de Marx ne tiennent aucun compte de ce que, depuis, il y a eu internationalisation du marché de la force de travail (faute de paysans pauvres dans le territoire national), en sorte que ce que vous appelez (comme le fait l'idéologie dominante) des "migrants", et la "question de l'immigration" désigne le fait qu'aujourd'hui tout prolétaire viendra plutôt, en France, du Bangladesh ou du Mali que de l'Auvergne ou de la Bretagne. Tout communiste doit appeler "prolétaire nomade" celui nommé par l'idéologie dominante un "migrant". Vous traitez ces prolétaires, sous les noms de "migrants", comme on faisait en Angleterre, au XIXe siècle, des prétendus "vagabonds", passibles de la peine de mort, qui n'étaient rien d'autre que des gens qui fuyaient la misère rurale pour devenir ouvriers à Liverpool ou Londres ! L'exode rural est aujourdhui à échelle du monde entier.

Entre ça et votre défense acharnée de prétendus Etats socialistes, comme la Chine actuelle, ou certains Etats d'Amérique Latine, qui ne sont rien d'autre, au mieux, que des capitalismes monopolistes d'Etat, comme était encore largement la France des années cinquante et soixante, vous reprenez tous les vices, notamment ceux du PCF, qui ont entraîné dans notre pays la disparition de l'hypothèse communiste au vrai sens du terme, celui pour lequel "sans mouvement communiste, pas de communisme".

JE VOUS PRIE DE ME DESABONNER IMMEDIATEMENT DE VOTRE BLOG REVISIONNISTE.

Alain BADIOU.

Dont acte. Il semble que depuis l'envoi de ce message Alain Badiou ait réussi à se désabonner tout seul.

Sur le fond, je ne dirai qu'un mot : si c'est ainsi, qu'est ce que le philosophe attend pour prendre son bâton de pèlerin pour aller dans la classe ouvrière pour lui expliquer que les migrations sont une bonne chose pour elle?

GQ, 18 novembre 2020