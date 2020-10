Une idée pour réagir au flicage quotidien

>

Chers Camarades, Amis et Lecteurs

Je voyageais de chez moi vers Paris, quand nous nous sommes arrêtes à une station-service prés de Dreux. Là on m’a demandé d’écrire sur un registre mon nom, téléphone, l’heure de passage et de signer. C’était pour le COVID, selon la jeune fille au comptoir, visiblement impressionnée par la responsabilité que sa direction l’a chargée.

J’ai été surpris par cette demande. (Ne pouvons-nous plus boire un café sans être fliqués? me suis-je demandé.)

Mais comme je suis un automobiliste sérieux, respectueux de la loi, j’ai écrit nom : Khamon, prénom: Toutan, et si j’avais été préparé je leur aurais fourni le numéro de téléphone de ma résidence, à savoir le +20 112 152 0515. (Ne cherchiez pas. Le 20 est le préfixe téléphonique pour l’Égypte et la suite c’est le numéro de téléphone du musée du Caire, quoi de plus évident !!!)

Alors, constatant une augmentation graduelle et constante du flicage, m’est venu l’idée, de publier un numéro des Dossiers du BIP, sous forme de carnet d’adresses, avec noms, téléphones et adresses, de personnes et de personnages éminents tels que MAGNE Charles, MARTEL Charles, KHAMON Toutan, MUSSOLINI Bénito, POUTINE Vladimir, ROSELINI Roberto, EINSTEIN Albert, HARI Mata (nous mettrons des femmes nous ne sommes pas sexistes), MOUNTBATTEN Elizabeth, CODRAY Charlotte, ELKEBIR Iskandar, RAMIREZ Sanchez (il faut que je lui demande la permission), ABDALLAH Georges, DETROIE Hélène, de TAURIDE Iphigénie, de LESBOS Sappho, SOLOMON David, DJOUGACHVILI Iossif, BRONSEIN Lev, MARAT Jean-Paul, ROBESPIERRE Maximilien, de BEAUHARNAIS Joséphine ….. Il y a un ou deux noms que la sagesse m’interdit d’utiliser, mais à leur place je mettrai GUESSOT Jean-Claude et FABIUS Lorenzo (ou peut-être MAXIMUS Fabius), de CAEN Guillaume, COLUCCI Michel….

Donc voilà l’idée et je vous inviterai tous à m’envoyer vos suggestions accompagnées d’un «numéro de téléphone», aussi vraisemblable que possible et qui en quelque sorte «localisent le personnage» (nous sommes sérieux !). Je pense que quelques 300 noms et coordonnées, une douzaine par lettre de l’alphabet, devront suffire.

Voilà une idée qui, à terme, vous permettra de remplir des questionnaires crétins et impertinents et, si à l’occasion vous manquez d’idées, le petit calepin pourrait peut-être vous inspirer.

Même si le ridicule ne tue pas, c’est néanmoins une arme qui peut quand-même servir.

La lutte continue

Alex MOUMBARIS