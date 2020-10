Les putschistes boliviens reconnaissent leur défaite

Ceci donnerait raison a posteriori à la stratégie d'esquive d'Evo Morales en octobre 2019 (si un autre putsch n'a pas lieu bientôt) et montre la voie pour un retour de Lula au pouvoir au Brésil. Mais il semble avoir bénéficié de circonstances exceptionnelles, dont l'effondrement manifeste du pouvoir de facto devant la pandémie. Cela signifie aussi sur le champ électoral, les forces populaires doivent bénéficier d'une supériorité totale, et non gagner à la marge, comme c'est presque toujours le cas dans presque toutes les élections. Ce résultat est possible en Bolivie parce que la majorité ethnique indienne vote à gauche comme un seul homme (comme la majorité noire en Afrique du Sud).

Raison de plus pour favoriser une stratégie populiste et non d'union de la gauche en France en 2022.

Pour en revenir à la Bolivie (mais pas que) consolider ce résultat il serait nécessaire de réformer à fond la police, les forces armées et la magistrature. Sinon à la première difficulté l'agitation putschiste recommencera. Et priver le capital local et international de ses relais médiatiques.

NDGQ 19 octobre 2020