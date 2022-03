Combien de temps encore allons-nous rester là à regarder sans rien faire pendant qu'ils tuent nos prophètes? (Redemption Song)

Old pirates, yes, they rob I

Oui, les anciens pirates m'ont enlevé



Sold I to the merchant ships

et vendu sur les navires marchands



Minutes after they took I

l'instant où ils m'ont tiré

From the bottomless pit

Hors du puits sans fond

But my hand was made strong

Mais ma main est forte, elle a été crée



By the and of the almighty

par celle du tout-puissant



We forward in this generation

Nous avançons en cette génération



Triumphantly

triomphalement

Won't you help to sing

Entonnez avec moi



These songs of freedom?

Ces chants de libération



'Cause all I ever have

Car c'est tout ce que j'aurais jamais



Redemption songs

Des chants de rédemption



Redemption songs

Des chants de rédemption

Emancipate yourselves from mental slavery

Emancipez-vous de l'esclavage mental



None but ourselves can free our minds

Nous seuls pouvons libérer notre esprit



Have no fear for atomic energy

N'ayez pas peur du feu nucléaire



'Cause none of them can stop the time

Parce qu'aucun d'eux ne pourra arrêter la marche du temps

How long shall they kill our prophets

Pour combien de temps encore vont-ils assassiner nos prophètes



While we stand aside and look?

Pendant que nous restons là à regarder sans rien faire?

Uh, some say it's just a part of it

Ah, il y en a qui disent que c'est écrit



We've got to fulfill the book

Nous devons accomplir le livre

Won't you help to sing

These songs of freedom?

'Cause all I ever have

Redemption songs

Redemption songs

Redemption songs