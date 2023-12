A propos des opinions et engagements de Bob Dylan

Il est clair que Dylan n'est pas et n'a jamais été un chanteur engagé à gauche, il n'a jamais pris les risques politiques de John Lennon qui a d'ailleurs payé ses audaces de sa vie; il a utilisés les réseaux de Pete Seegers (proche du PC des USA), de façon assez opportuniste, dans les trois premières années de sa carrière. Dylan est à ce moment là bien moins sincère que Joan Baez ou Phil Ochs. Il n'est pas un être sympathique, ni empathique. Comme Arthur Rimbaud ne l'était pas non plus.

Mais il est clair aussi qu'il s'agit d'un puissant créateur populaire, un artiste de grand format qui reflète comme nul autre les contradictions de son époque et comme Balzac qui était l'écrivain préféré de Marx, et dont il a la dimension poétique, il n'est pas réductible à ses triviales idées politiques ou religieuses, qui sont d'ailleurs peu claires et rarement exprimées.

D ylan a fait son succès planétaire en puisant de manière géniale dans la culture populaire américaine et il a réussi à donner une portée mondiale à la culture "folk" , dans son coté progressiste, de "protest song", de dénonciation de l'injustice, de chronique des luttes tragiques des ouvriers et des déclassés dans l'enfer social américain, au niveau du style mais aussi du fond. Les chansons les plus connues de Dylan reflètent cette culture "radicale" au sens américain du terme.

Dylan est nettement plus progressiste dans ses œuvres, lui le fils de commerçant juif d'origine russe qui s'est fondu dans le style natif des prolos américains, que les écrivains culturellement estimés, notamment les "beatniks" Kérouac Ginsberg Burroughs si rapidement devenus des poncifs scolaires. Il a créé nombre de ballades qui renvoient à la longue lutte sociale des travailleurs américains, qui a paru s'éteindre dans les années 50 du maccarthysme, et de nombreuses complaintes de ton populaire en hommage à des hors-la-loi historiques ou imaginaires interprétés par le peuple américain comme des bandits sociaux. Sans cette histoire du folklore des luttes sociales compilée par la génération précédente, par Pete Seegers et Woody Guthrie, Dylan à vingt ans n'aurait rien eu à chanter. Son apport personnel est d'y avoir greffé le style surréaliste, et en cela il est celui qui a fait du surréalisme mondain européen un véritable style universel et populaire.

Le soutien conjoncturel à Israël au moment où il errait gravement du coté des fondamentalistes religieux n'est pas très significatif et n'a sans doute pas grand chose à voir avec sa judéité mais plutôt avec les délires eschatologiques de ces sectes de l'Amérique profonde où il s'était égaré. Dylan a une forte inspiration religieuse, mais qui va chercher du coté contestataire social et radical de la culture protestante anglo-saxonne qui remonte à la gauche niveleuse de la "Model Army" de la Révolution anglaise du XVIIème siècle : ainsi dans la ballade de Blind Willy Mac Tell à entendre et lire ici il est impossible de séparer le politique du religieux. Le message politique est subconscient chez lui, il agit de manière subliminale, et il est d'autant plus puissant qu'il s'exprime dans le langage biblique apocalyptique que le prolétariat américain entend. Les rapports compliqués de Dylan avec son public proviennent aussi de la difficulté qu'il y a à traverser le mur de la culture de la classe moyenne "libérale" (au sens américain, c'est à dire "de gauche") pour retrouver la vraie source, un peuple en perdition à partir des années 1980, qui hantait davantage les parkings et les tentes des prédicateurs itinérants que les festivals pops et les campus.

Son éloignement des scènes médiatiques après sa retraite subite de 1966 est tout à fait à son honneur, et lui a épargné les interventions stupides de Joan Baez ou Patty Smith pour les "boat people" et les "Pussy Riots" respectivement.

A l'heure où les chanteurs engagés s'embourbaient dans l'humanitaire, Dylan est resté le même. Mondialement célèbre, muré en lui-même et irrécupérable. Même par le prix Nobel.